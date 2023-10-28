صادرات النفط الایراني للصین تسجل 1.8 ملیون برمیل یومیا

وأشارت إحصائيات مؤسسة " كبلر" (Kpler) - التي تحظى بياناتها بموثوقية من قبل أكثر من 450 مؤسسة على مستوى العالم، بما في ذلك شركات التداول وشركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية وشركات الشحن والبنوك - أن صادرات النفط الايراني سجلت مستوى قياسيا بشهر اكتوبر/تشرين الاول الجاري باكثر من 1.8 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن ايران جاءت بعد روسيا كأكبر مصدر للنفط الى الصين، وتقدمت على السعودية بشكل ملحوظ، حيث تعزى القفزة التصديرية هذه لمخزون النفط العائم لديها.

كانت المؤسسة قد أفادت في تقرير سابق، بتصفير مخزون النفط العائم لايران بعد ما كان يبلغ نحو 60 مليون برميل مع بداية تسلم الحكومة الحالية مهامها ( اغسطس/آب 2021).

وأوضحت كبلر أن متوسط صادرات النفط الايراني في الشهور الـ 10 الاولى من سنة 2023، بلغ 1.235 مليون برميل يوميا بنمو 84 بالمئة عن الفترة المناظرة 2022.

وفي السياق إعتبر "خافير بلاس" الصحفي بوكالة بلومبرغ ، "أن ايران لم ترفع مستوى انتاج النفط فحسب، بل نجحت ببيع كل مخزونها النفطي العائم، حيث يعكس هذا انهيار الحظر المفروض، فإما البيت الابيض سمح بهذه الصادرات أو أنه لا يستطيع الحد منها وعلى أية حال فان نظام العقوبات قدر إنهار" على حد تصريحه.