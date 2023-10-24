إنتاج الصلب الایراني یتخطى 56.5 ملیون طن

وأشارت البيانات اليوم الثلاثاء، أن من اجمالي 56.5 مليون طن المنتج في البلاد تم استهلاك نحو50 مليون طن داخيا، لانواع عوارض الصلب والسبائك والمنتجات الفولاذية والحديد الاسفنجي فيما تم التصدير المتبقي.

وأوضحت أنه تم تصدير 1.5 مليون طن منتجات صلبية ، و874 الف طن حديد أسفنجي، و نحو 3.7 مليون طن سبائك بالنصف الاول.