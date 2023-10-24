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إنتاج الصلب الایراني یتخطى 56.5 ملیون طن
أظهرت بيانات لجمعية منتجي الصلب الايرانية تسجيل الانتاج مستوى 56.503 مليون طن من انواع الصلب في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 22 سبتمبر/أيلول 2023.
وأشارت البيانات اليوم الثلاثاء، أن من اجمالي 56.5 مليون طن المنتج في البلاد تم استهلاك نحو50 مليون طن داخيا، لانواع عوارض الصلب والسبائك والمنتجات الفولاذية والحديد الاسفنجي فيما تم التصدير المتبقي.
وأوضحت أنه تم تصدير 1.5 مليون طن منتجات صلبية ، و874 الف طن حديد أسفنجي، و نحو 3.7 مليون طن سبائك بالنصف الاول.