إنتاج السیارات عبر القطاع الخاص الایراني یحقق نموا بنسبة 72 بالمئة

وأشارت البيانات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والمعادن، أن اجمالي انتاج السيارات عبر شركات القطاع الخاص سجل 138,668 سيارة من مختلف الموديلات صعودا عن 8616 سيارة المسجلة في الفترة المناظرة السابقة 2022.

ونوهت الى أن حجم انتاج الحافلات الصغيرة والشاحنات والساحبات سجل زيادة بنسبة 77 بالمئة على اساس سنوي.

وذكرت أيضا أن انتاج السيارات عبر الشركات الحكومية نما 23 بالمئة في النصف الاول.