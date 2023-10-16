إنتاج إیران من النفط سیبلغ 3.3 ملیون برمیل یومیاً

وقال خجستة مهر انه بحلول نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس) سنتمكن من زيادة انتاج النفط الى اكثر من ثلاثة ملايين و300 الف برميل يوميا.

واضاف خجستة مهر في تصريح له اليوم الاثنين عن المفاوضات مع الروس: ان مفاوضات النفط والغاز الإيرانية مع الروس مستمرة، وفور الحصول على النتيجة اللازمة سنعلن تفاصيلها.

وقال عن حقل "آرش" النفطي المشترك: ان وزير النفط ووزارة الخارجية سبق أن أعلنا موقفهما من هذا الأمر، وهو ذاته موقف شركة النفط الوطنية.

وفي إشارة إلى توقيع عقد تطوير الحقول الثلاثة "ياران الجنوبي" و"ياران الشمالي" و"سهراب"، قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: ان إنتاج النفط من حقلي "سبهر" و"جفير" بطاقة يومية تبلغ 20 ألف برميل من النفط بدأ الأسبوع الماضي.

وعن زيادة الضغط في حقل "بارس الجنوبي" قال: نحن في مرحلة تصميم هذا المشروع المهم جداً والذي يتطلب بناء معدات حديثة، وقد تم ابرام العقد وخطة تنفيذه بقيمة 20 مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية أن الأولوية تعطى لأقصى إنتاج من الحقول المشتركة وقال عن حقول غرب كارون المشتركة: إن نسبة إنتاج النفط من الحقول المشتركة هي ثلاثة إلى واحد مقارنة بالإنتاج من الحقول المستقلة.

وصرح خجستة مهر: في العام الماضي، قمنا بوضع 40 بئراً في دائرة الإنتاج في حقل "آزادكان الجنوبي" وسيتم قريبا إدخال 15 بئرًا جديدة ومن ثم 15 بئرًا أخرى إلى دائرة الإنتاج.