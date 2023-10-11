صادرات السجاد الآلي الایراني تلامس 350 ملیون دولار سنویا

وأشار محمد تولائي في تصريح اليوم الاربعاء، أن تركيا ومصر و نوعا ما بلجيكا من المنافسين الاساسيين لايران في انتاج السجاد الآلي، فيما يمتاز السجاد الايراني بالجودة والسعرة والكفاءة في السوق العالمية ويتبوأ فيها مكانة مناسبة.

وأضاف أن السجاد الايراني الآلي الافضل على مستوى العالم على خليفة نسيجه الظريف والدقيق.

وبيّن أن المشترين الاساسيين للسجاد اليدوي الايراني، هي دول الجوار سيما بلدان الخليج الفارسي كما أنه يتم توريده من استراليا الى كندا.