ارتفاع أسعار النفط في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.70% إلى 85.85 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 3.42% إلى 87.47 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".



جاء الارتفاع في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة على كيان الاحتلال الاسرائيلي يوم السبت الماضي.

وعن تأثير ذلك على أسواق النفط، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق يعتمد على كيفية رد إسرائيل على "حماس".

وأشارت إلى أن الوضع في السوق يعتمد أيضا على مسألة هل "سيمتد الصراع إلى بقية المنطقة؟"، ونقلت الوكالة عن متعاملين في أسواق الطاقة، "أنهم لا يتوقعون ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ لا يوجد تهديد مباشر للإمدادات لكن كل الأنظار تتجه نحو إيران، وهي منتج رئيسي للنفط وداعم رئيسي لحركة (حماس)".