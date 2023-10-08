Iranian Labour News Agency

| 13:36   
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معرف الأخبار : ۱۴۰۴۷۸۴
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إنتاج منتجات الصلب الایراني تنمو 8 بالمئة

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية ( ايميدرو) أن انتاج شركات الصلب الكبرى المحلية سجل زيادة بنسبة 8 بالمئة بختام الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية، 20 اغسطس/آب 2023.

إنتاج منتجات الصلب الایراني تنمو 8 بالمئة

وأوضحت "ايميدرو" في بيان اليوم الأحد، بأن إنتاج الشركات الكبرى الايرانية من أنواع المنتجات كـ حديد التسليح والعوارض المعدنية والصفائح والأنابيب وغيره، سجل 6.683 مليون طن بنمو 8 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة ( 2022)، صعودا عن 6.177 مليون طن.

من جهة ثانية أكدت أن انتاج الشركات الكبرى من "سبائك الصلب" في الشهور الخمسة المذكورة بلغ 9.668 مليون طن  بزيادة 1 بالمئة ارتفاعا عن 9.572 مليون طن المحققة في الفترة المناظرة السابقة( 2022).

 

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