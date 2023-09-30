رئیس مصلحة الجمارک : التجارة الخارجیة الایرانیة سجلت 54.6 ملیار دولار في غضون 6 اشهر

واوضح رضواني‌فر، في تصريح له اليوم السبت، ان حجم الصادرات غير النفطية في ايران بلغ خلال الفترة ذاتها، 67 مليونا و700 الف طن، وبما يعادل 24 مليارا و144 مليون دولار.

واضاف هذا المسؤول، ان صادرات السلع غير النفطية للبلاد، خلال النصف الاول من العام الجاري (الايراني/1402 هـ ش – ينتهي في 20 اذار / مارس 2024 م) سجلت زيادة بواقع 29 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.