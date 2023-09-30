محافظ البنک المرکزي العراقي یعلن عن اتفاق مع إیران حول سداد الدیون بطریقة جدیدة

وأردف العلاق أن هناك مباحثات تجرى وبشكل متواصل لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني بما لا يعرض العراق لأي إشكالات بخرق العقوبات والاتفاقات.

وبين أن اتفاقا حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني من خلال طريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ.

وأضاف: تستمر المباحثات مع إيران لتنظيم استيراد الغاز من هذا البلد، حتى لا يتعرض العراق لمشاكل مثل انتهاك العقوبات والاتفاقيات.

وأوضح أن البنك المركزي العراقي سيصل إلى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة مع إيران، لاسيما أن جزءاً منها يتم عن طريق المقايضة.

يذكر أن في وقت سابق (أوائل شهر مارس من الشهر الماضي)، ناقش وزيرا النفط الإيراني والعراقي تعزيز صادرات الغاز الإيراني إلى العراق وسداد ديون الغاز المستحقة على هذا البلد لطهران.