وزیر النفط الإیراني: 8 مشاریع للتکریر والبتروکیمیاویات بقیمة 28.6 ملیار دولار قید التنفیذ

واكد اوجي في تصريح له اليوم الجمعة على استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في قطاع النفط، وأشار إلى إجراءات التكرير منذ بداية الحكومة الـ13 الحالية حتى الآن، وأضاف: ان جزءا كبيرا من هذه الزيادة في الإنتاج واستكمال المشاريع نصف المكتملة هو في مجال رفع الطاقة التكريرية وتحسين جودة المنتجات النفطية.

وقال: هنالك 8 مشاريع قيد التنفيذ لانشاء مجمعات للتكرير والبتروكيمياويات بطاقة مليون و 460 الف برميل يوميا وباستثمارات 28.6 مليار دولار.

وأكد: ان زيادة جودة المنتجات النفطية وتخفيض المركبات الكبريتية أمر جدي مدرج على جدول أعمال وزارة النفط ، وفي هذا الصدد، هنالك 11 مشروعا لتحسين الكمية والنوعية لمنتجات إنتاج المصافي باستثمارات إجمالية قدرها 6.7 مليار دولار.

كما أعلن وزير النفط عن توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل لإنشاء مصفاة "الشهيد سليماني" النفطية ومصفاة "مرواريد مكران" بطاقة إجمالية تبلغ 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام الثقيل وباستثمار يزيد عن 18 مليار دولار من قبل البنوك والشركات الداخلية القابضة الكبيرة.

واضاف أوجي: تم أيضًا تفعيل عمليات التكرير خارج الحدود الإقليمية بطاقة 140 ألف برميل يوميًا مع فنزويلا والتفاوض وتوقيع العقود مع الدول الأخرى المتحالفة بهدف تطوير صادرات البلاد من النفط الخام والمكثفات واستكمال سلسلة القيمة.

وتابع وزير النفط: منذ تشكيل الحكومة كان نمو الاستثمار في النفط واستكمال المشاريع نصف المكتملة في القطاعات الأربعة لهذه الوزارة (النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير) الأولوية الرئيسية بالنسبة لي وزملائي. وفي العام الماضي وضعنا قيد التنفيذ أكثر من 12 مليار دولار من المشاريع غير المكتملة.

وبحسب أوجي، فإنه وفقا للخطة المرسومة لهذا العام، سيتم افتتاح 67 مشروعا كبيرا ونصف مكتمل بقيمة 15.1 مليار دولار، فضلا عن البدء في تنفيذ 15 مشروعا جديدا ضخما باستثمارات 14.3 مليار دولار. وعلى جدول أعمال وزارة النفط أيضاً مشاريع تم إطلاقها حتى الآن بقيمة 7 مليارات دولار، سواء تم افتتاحها أو جاهزة للافتتاح.