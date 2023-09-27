محافظ المرکزي الإیراني یصل إلى قطر

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة وأيضاً من أجل تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي وتوظيف القدرات الاقتصادية المشتركة مع الجيران.

وسيلتقي محافظ البنك المركزي الإيراني، خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها نائب شؤون النقد الأجنبي في هذا البنك، محافظ البنك المركزي القطري.