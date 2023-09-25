في أول زیارة منذ عقد.. وزیر الاقتصاد الإیراني یلتقی بنظیره المصري فیي القاهرة

والتقى إحسان خاندوزي، خلال زيارته لمصر بوزير المالية المصري محمد معيط، وناقشا مسألة تطورات العلاقات الثنائية، خاصة العلاقات التجارية والمحادثات والمشاورات الاقتصادية بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الاقتصاد الإيراني عزم الحكومة الإيرانية على تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار والمنطقة والإمكانات العديدة المتوفرة في البلدين العظيمين والتاريخيين وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون بينهما، وفي إطار البنك الآسيوي للبنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك المصري وإيران المشترك، والشركة المصرية الإيرانية للنسيج. وشدد على إمكانية نقل التكنولوجيا الإيرانية في مجالات الأدوية والبتروكيماويات إلى مصر.

كما أكد وزير المالية المصري على استعداد بلاده لتنفيذ مقترحات خاندوزي وقال: مصر ترى أنه من المهم تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونأمل أن نرى تحسنا في العلاقات بين البلدين قريبا.

وأوضح: يمكن للبلدين التعاون في مجال السياحة، وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، والإنتاج المشترك.

كما اقترح وزير الاقتصاد الإيراني تشكيل لجنة مشتركة بين نائب وزير الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير المالية المصري لمواصلة التواصل ومتابعة المشاريع التي تمت مناقشتها، وهو ما تم متفق عليه.

كما كان التعاون في مجال الجمارك والتعريفات ودعم البنوك لرجال الأعمال والمستثمرين من بين المحاور التي اتفق عليها وزيرا البلدين.

وبحسب ما أعلنه مكتب حامي المصالح الإيرانية في مصر، فإن هذا الاجتماع الذي عقد في أجواء ودية وحميمية وبترحيب حار من وزير المالية المصري، هو في الواقع الاجتماع الأول في المجال الاقتصادي. القضايا بين البلدين في العقد الماضي وبعد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية، يتم بحث البلدين في نيويورك.