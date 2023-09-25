مرکز الإحصاء الایراني: النمو الاقتصادي بلغ 7.9% ربیع العام الجاري

وبحسب أحدث نتائج الحسابات الربع سنوية لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري 2144 ألف مليار ريال شامل النفط و1818 ألف مليار ريال باستثناء النفط. مما يدل على نمو 7.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالنفط و6.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط في ربيع العام الجاري.

وبناء عليه، خلال الفصول السبعة للحكومة الثالثة عشرة الحالية، بلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد 4.8% في المتوسط. وفي الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، بلغ متوسط ​​النمو الفصلي لاقتصاد البلاد 2.5%. وبناء على ذلك، فإن النمو الاقتصادي في الحكومة الثالثة عشرة بلغ ضعف النمو الاقتصادي في الحكومة السابقة.

وفي الحكومة الثانية عشرة، كان متوسط ​​النمو الربع سنوي لاقتصاد البلاد سالبًا بنسبة عُشر بالمائة. ولذلك، تمكنت الحكومة الـ13 من إنقاذ اقتصاد البلاد من نمو تحت الصفر.

وتشير النتائج المذكورة إلى أنه في ربيع العام الجاري نما مجال أنشطة المجموعة الزراعية بنسبة 4.6%، ومجموعة الصناعة والتعدين بنسبة 7.3%، والمجموعة الخدمية بنسبة 9.3% مقارنة بربيع العام الماضي.

تتم الحسابات الموسمية في مركز الإحصاء الإيراني على شكل 18 قسمًا رئيسيًا تتكون من 42 مجالًا للنشاط بناءً على تصنيف ISIC.Rev4، والذي بموجبه تضم المجموعة الزراعية القطاعات الفرعية للزراعة والبستنة وتربية الحيوانات والغابات وصيد الأسماك، وتضم مجموعة الصناعة والتعدين ما يلي: قطاعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ، استخراج المناجم الأخرى والصناعة وإمدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والبناء، وتشمل مجموعة الخدمات قطاعات الجملة والتجزئة الفرعية الأنشطة الخدمية المتعلقة بالأغذية والإقامة والنقل والتخزين والبريد والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية والتأمينية والعقارات والإيجار والخدمات التجارية والبيطرية وإدارة الشؤون العامة والخدمات الحضرية والتعليم والأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان والعمل الاجتماعي وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية والمنزلية.