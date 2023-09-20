النفط الایرانیة: الزیادة الانتاجیة تخطت الملیون برمیل یومیا وأستعدنا ترتیبنا في أوبک

وأشار " محسن خجسته مهر" في اجتماع اليوم الاربعاء، أن ايران إستعادت الترتيب الانتاجي السابق في منظمة الدول المصدرة "أوبك" المسجل ما قبل الحظر، مبيّنا أن انتاج النفط في عهد الحكومة السابقة كان متوسط 2.25 مليون برميل يوميا واليوم قد بلغ 3.3 مليون برميل.

وأضاف في غضون 10 ايام مقبلة سيبلغ الانتاج 3.4 مليون برميل يوميا.

وكشف أن انتاج النفط الايراني سيبلغ مستوى 5.7 مليون برميل يوميا حتى السنوات الثماني القادمة والغاز 1.5 مليار متر مكعب باليوم.

المدير التنفيذي للشركة الوطنية أكد أن احتياطي ايران من النفط والغاز يبلغ 340 مليار برميل، ولديها 400 مكمن نفط وغاز وتتصدر دول العالم بهذا المجال مضيفا أن متوسط الاستخلاص بحقول النفط 25 بالمئة والغاز نحو 70 بالمئة.