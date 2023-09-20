انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمریکي

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.