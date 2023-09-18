إیران تعلن رسمیاً إیداع 5.5 ملیار یورو في حساباتها بقطر

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسمياً عن وصول الأموال الإيرانية المفرج عنها إلى حسابات بنكية إيرانية محددة في قطر.

وقال فرزين اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي: قامت 6 بنوك إيرانية بفتح حسابات في بنكين قطريين، وبموجب الاتفاقيات، تم سداد جميع المدفوعات عن طريق وسطاء البنوك القطرية وكذلك سويفت.

وأشار فرزين إلى أننا تلقينا بالأمس كتابا رسميا من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات 6 بنوك إيرانية واليوم تم إيداع ما يعادل 5 مليارات 573 مليون 492 ألف يورو في حسابات البنوك الإيرانية وبنكين قطريين.

أفادت وكالة “أ ف ب”، بوصول طائرة قطرية إلى إيران لنقل السجناء الأميرکيين الخمسة، بالتزامن مع نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن.