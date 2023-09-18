إیران تصبح ثالث أکبر منتجي النفط في منظمة أوبک

وأعلنت منظمة أوبك في تقريرها الأخير التي نشرتها في سبتمبر 2023، أن إنتاج إيران من النفط بلغ 3 ملايين برميل يوميا في أغسطس 2023 أي بزيادة قدرها 143 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق لتحصل على المركز الثالث في المنظمة.

واحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى بين دول منظمة أوبك بإنتاجها 8 ملايين و967 ألف برميل من النفط.

وأحرز العراق المركز الثاني بإنتاجه 4 ملايين و277 ألف برميل من النفط.