معرض "إیران بلاست" الدولي الـ17 یبدأ أعماله في طهران

ويعتبر المعرض أكبر حدث لصناعة البلاستيك في غرب آسيا وأحد أرقى معارض صناعة البلاستيك في العالم.

ويسعى المعرض إلى توفير أساس لازدهار سوق صناعة البلاستيك المحلي وتسهيل عملية التسويق العالمي وتواجد هذا القطاع من صناعة البلاد في الأسواق العالمية.

وبدأ معرض "إيران بلاست"، الدولي أعماله اليوم الأحد في طهران، وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويقام هذا المعرض في أربع مجموعات: المواد الخام، والمنتجات الجاهزة والمصنعة، والآلات والمعدات، والخدمات.

ومن اهداف إقامة هذا المعرض تعزيز صناعة البلاستيك في البلاد.