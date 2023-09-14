أوبک: الإنتاج الیومي لإیران من النفط بلغ 3.14 ملیون برمیل

قالت أوبك في تقريرها الشهري الأخير أن إنتاج إيران اليومي من النفط بلغ ثلاثة ملايين برميل في شهر أغسطس الماضي.

وفي تقريرها الذي نشر الثلاثاء، أعلنت منظمة أوبك أن إيران أنتجت 3.14 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس من عام 2023، أي بزيادة قدرها 143 ألف برميل مقارنة بشهر يوليو.

وبلغ إنتاج إيران اليومي من النفط في العام الماضي ما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون برميل يومياً.

ويظهر أرشيف إحصاءات أوبك الشهري أن إنتاج إيران من النفط الخام الشهر الماضي كان الأعلى منذ نوفمبر 2018، لكنه لا يزال أقل بمقدار 820 ألف برميل عما كان عليه قبل العقوبات الأمريكية.

ويعود معظم النمو في إنتاج النفط الخام الإيراني إلى القفزة الكبيرة في صادرات البلاد النفطية إلى الصين.

وبحسب إحصاءات شركة كبلر التي تتعقب شحنات النفط العالمية، بلغ متوسط ​​صادرات إيران اليومية من النفط الخام ومكثفات الغاز في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نحو 1.24 مليون برميل، أي بزيادة 405 آلاف برميل عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق كبلر، فإن حوالي 92% من تلك الكميات ذهبت إلى الصين والباقي إلى فنزويلا وسوريا.