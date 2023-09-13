تصدیر ۱۲ ملیون طن من المنتجات البتروکیماویة من بوشهر

وأكد سليماني الذي كان يتحدث للصحفيين ظهر اليوم الاربعاء، أن السلع التي تم تصديرها شملت البتروكيمياويات ومختلف أنواع الغاز السائل والمشتقات الاخرى.

وأشار الى أهمية جمارك محافظة بوشهر في تصدير مختلف أنواع السلع وقال: ان ۲۵ % من البضائع يتم تصديرها من جمارك هذه المحافظة، اذ تم تصدير ۴۰ مليون طن من هذه الجمارك الى ۴۵ بلدا خلال الاشهر الـ ۵ الأولى من العام الجاري.

وتابع قائلا: لقد تم ترخيص ۹۰۰ الف طن من السلع المستوردة من جمارك بوشهر في الاشهر الـ ۵ الاولى من العام الجاري ويتم بذل الجهود كي يتم ترخيص السلع المتبقية في هذه الجمارك بأسرع وقت ممكن.