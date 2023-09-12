وزیر الجهاد الزراعي الایراني: لم نعد بحاجة لاستیراد القمح لإنتاج الدقیق

وأضاف محمد علي نيكبخت اليوم الثلاثاء: يتوفر طحين المخابز بنسبة 100%، ما يعني أننا لم نعد بحاجة لاستيراد القمح لإنتاج الدقيق. (…) لا توجد أي مشكلة في تحضير وتوزيع الطحين على المخابز.

وأضاف: تبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي في البلاد حاليا مليوني هكتار، وبناء على أوامر المرشد الأعلى، نعتزم زيادة المساحة المروية لهذا المحصول باستخدام الموارد التكنولوجية حتى لا نواجه مشاكل وأزمات في ظل التغير المناخي غير المتوازن.

وأشار إلى البرامج الحكومية لإنتاج القمح في مشروع تنمية الإنتاج في المراعي والمراتع، موضحاً أنه بناء على نصائح المرشد الأعلى وبدعم من لجنة تنفيذ أمر الإمام، فإننا نتقدم بجدية في خطة زيادة الإنتاج في الأراضي الزراعية.

وذكر وزير الجهاد الزراعي أنه تم توظيف ما لا يقل عن 2000 مهندس زراعي بعقود ضمن هذا المشروع، لافتاً إلى “تجهيز البذور والأسمدة والسموم لتحضير المدخلات حتى لا نواجه أي مشاكل في توفير الغذاء والخبز للناس”.

وأردف نيكبخت: بلغت طلبات المزارعين 154.5 تريليون تومان، حيث تم تسديد نحو 110 تريليون تومان منها، أي أكثر من 70%، أما الباقي فقد أوكل رئيس البلاد منظمة التخطيط والميزانية بدفعها بنسبة 100% بحلول نهاية سبتمبر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن المدير التنفيذي للشركة التجارية الإيرانية الحكومية، بلوغ مشتريات القمح المحلی 8 مليون و88 ألف طن حتى يوم الجمعة 28 يوليو 2023، وذكر أن قيمة هذا المحصول بلغت 121 تريليون و407 مليار تومان.

وأكد المسؤول الإيراني على إيداع ما مجموعه 61 تريليون و429 مليار تومان في حسابات المزارعين لاستلام القمح، مشيراً إلى أنه حتى الآن تم تسديد أكثر من 51٪ من هذه الاستحقاقات في جميع أنحاء البلاد.