الولایات المتحدة تسمح بتحویل 6 ملیارات دولار من أموال إیرانیة إلى قطر

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فجر الثلاثاء، أن وزارة خارجية هذا البلد وافقت على تقديم إعفاء من الحظر على تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة من كوريا الجنوبية إلى البنوك القطرية.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر هذا التفويض الأسبوع الماضي، لكنه أرسل الاثنين (بالتوقيت المحلي) الإخطار الرسمي إلى كونغرس هذا البلد.

وبحسب هذا الإعلان، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، فقد صدر الإذن بنقل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، بموجب اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس عن ذلك: "من خلال إصدار تنازل عام للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، دون القلق بشأن انتهاك العقوبات الأمريكية، مهدت إدارة بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين سجناء في إيران. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من هذه الاتفاقية، وافقت الحكومة الأمريكية على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين كانوا محتجزين في هذا البلد.

وبحسب هذا الإعلان، فهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الأمريكية أنها ستطلق سراح خمسة سجناء إيرانيين كجزء من هذا الاتفاق.