محادثات ایرانیة قطریة في مجال الاستثمار بالمناطق الحرة

ونقلاً عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة ارس الحرة الناشطة في شمال غرب ايران، فإنه على هامش معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT)، اجرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة ارس الحرة محادثات مع مسؤولي المناطق الحرة في دولة قطر.

وتم في هذا اللقاء شرح المزايا والفرص الجديدة للاستثمار في منطقة ارس الحرة وكيفية تسجيل الشركات.

ومن المحاور المهمة التي نوقشت في الاجتماع، تقديم التسهيلات المتبادلة للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والقطريين لتسجيل الشركات والمضي بعملية الاستثمار.

ويقام المعرض الصيني الـ 23 للاستثمار والتجارة (CIFIT) في مدينة شيامن الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة و5000 شركة.