معرف الأخبار : ۱۳۹۴۳۷۶
إنتاج ایران من الصلب یتجاوز13 ملیون طن خلال الأشهر الخمسة
أعلنت جمعية مصنعي الصلب الإيرانية عن إنتاج أكثر من 13 مليون طن من منتجات الصلب الوسيطة في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني.
وبناءً على هذه الإحصائيات، ارتفع إنتاج الصلب الوسيط بنسبة 3 بالمئة وإنتاج منتجات الصلب بنسبة 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (الإيراني)، سجل إنتاج العوارض الفولاذية نمواً بنسبة 28.9بالمئة، وهو أعلى معدل نمو لإنتاج منتجات الصلب.