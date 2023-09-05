إنتاج ایران من الصلب یتجاوز13 ملیون طن خلال الأشهر الخمسة

وبناءً على هذه الإحصائيات، ارتفع إنتاج الصلب الوسيط بنسبة 3 بالمئة وإنتاج منتجات الصلب بنسبة 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (الإيراني)، سجل إنتاج العوارض الفولاذية نمواً بنسبة 28.9بالمئة، وهو أعلى معدل نمو لإنتاج منتجات الصلب.