التبادل التجاري بین ایران والهند یبلغ ملیار دولار

وتعتبر المنتجات النفطية أكبر السلع التي تستوردها الهند من إيران حيث استوردت ما قيمته 139 مليون دولار من المنتجات النفطية الإيرانية خلال هذه الفترة.

في المقابل كان للأرز الحصة الأكبر في صادرات الهند إلى إيران في النصف الأول من العام الجاري وصادراتها الى ايران تشمل ايضا بعض الفواكه والشاي.