معرف الأخبار : ۱۳۹۴۱۱۴
التبادل التجاري بین ایران والهند یبلغ ملیار دولار
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية عن نمو صادرات إيران إلى الهند بنسبة 5٪ في النصف الأول من عام 2023 وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين في هذه الفترة نحو مليار دولار.
وتعتبر المنتجات النفطية أكبر السلع التي تستوردها الهند من إيران حيث استوردت ما قيمته 139 مليون دولار من المنتجات النفطية الإيرانية خلال هذه الفترة.
في المقابل كان للأرز الحصة الأكبر في صادرات الهند إلى إيران في النصف الأول من العام الجاري وصادراتها الى ايران تشمل ايضا بعض الفواكه والشاي.