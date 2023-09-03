خلال 5 أشهر.. نمو صادرات المنتجات الإیرانیة بنسبة 19 بالمائة

وقال لطيفي اليوم الأحد: منذ بداية العام الجاري الإيراني وحتى نهاية أغسطس تم تصدير 3 ملايين و53 ألف و267 طن من المنتجات السمكية والحيوانية والزراعية والغذائية بحيث يشير إلى نمو بنسبة 3 بالمائة في الوزن و19بالمائة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

وأضاف: من هذه الكمية من الصادرات، كانت 2 مليون و 860 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و680 مليون دولار إلى 15 دولة مجاورة.

وأوضح عن وجهات تصدير السلع الغذائية والزراعية: العراق هو الوجهة الأولى للمنتجات الغذائية والزراعية التصديرية بشراء مليون و319 ألف طن بقيمة 729 مليون و607 ألف دولار.