خلال 5 أشهر.. نمو صادرات المنتجات الإیرانیة بنسبة 19 بالمائة
أعلن رئيس الإدارة العامة للرقابة والتجارة الخارجية لمنظمة التعاون الريفي الإيراني"روح اله لطيفي" عن زيادة بنسبة 19بالمائة في صادرات المنتجات الإيرانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري الإيراني، وتم تصدير 84 بالمئة من قيمة هذه المنتجات إلى 15 دولة مجاورة.
وقال لطيفي اليوم الأحد: منذ بداية العام الجاري الإيراني وحتى نهاية أغسطس تم تصدير 3 ملايين و53 ألف و267 طن من المنتجات السمكية والحيوانية والزراعية والغذائية بحيث يشير إلى نمو بنسبة 3 بالمائة في الوزن و19بالمائة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
وأضاف: من هذه الكمية من الصادرات، كانت 2 مليون و 860 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و680 مليون دولار إلى 15 دولة مجاورة.
وأوضح عن وجهات تصدير السلع الغذائية والزراعية: العراق هو الوجهة الأولى للمنتجات الغذائية والزراعية التصديرية بشراء مليون و319 ألف طن بقيمة 729 مليون و607 ألف دولار.