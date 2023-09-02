"رویترز": إنتاج النفط الإیراني وصادراته عند أعلى مستوى منذ 2018.. رغم العقوبات

وبحسب التقرير، كانت الصين من بين الوجهات لتصدير النفط الإيراني. ووفقا للشركات التي تتعقب شحنات النفط، فقد بلغت صادرات إيران اليومية من النفط والغاز في أغسطس (آب) الماضي 1.9 مليون برميل.

وقدّرت إحدى شركات تتبع شحنات النفط، والتي لم يرد اسمها في التقرير، صادرات الخام الإيراني اليومية في أغسطس الماضي 1.5 مليون برميل.

وأتى تقرير "رويترز" بعد أيام من إعلان "بلومبرغ" عن " اتفاق غير رسمي بين إيران والولايات المتحدة".

وكتبت "بلومبرغ" أنه "بموجب الاتفاق، وصلت صادرات النفط الإيرانية للصين إلى أعلى مستوى لها في العقد الماضي، وفي المقابل، تباطأ تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وذكرت "بلومبرغ" أن "مسؤولي حكومة جو بايدن يهدفون إلى خفض أسعار النفط، لمساعدته على الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة".

وأعلنت ‌شركة كبلر لتحليل البيانات في وقت سابق، أن "صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمان".

وحسبما ذكرت "رويترز" فقد صدرت إيران 1.5 مليون برميل من النفط الخام، يوميا إلى الصين في الشهر الماضي.

وكما في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ متوسط صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين 917 ألف برميل.

وفي هذا السياق، أكد وزير النفط الإيراني جواد اوجي، يوم أمس أنه وبزيادة الاستثمار في قطاع النفط، ارتفع إنتاج البلاد من النفط بنسبة تقارب 40%.

وأضاف وزير النفط الإيراني: إن مشروع المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي كان معطلا لمدة عشرين عاما.. وتم إبرام العديد من العقود بشأنه وكان العقد الأخير هو العقد الذي أبرم مع شرکة توتال بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير المرحلة بالكامل، ولكن لم يحدث أي تقدم.

وأوضح: مع افتتاح المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الذي تم قبل أيام بدأنا العمل بطاقة تتراوح بين 7 و10 ملايين متر مكعب يوميا، ومع زيادة عدد الآبار سنصل إلى 50 مليون متر مكعب.