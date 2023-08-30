الجمارک الإیرانیة: في 5 أشهر.. صدّرنا بقیمة 19 ملیار دولار والصین أولى المستوردین

وذكرت أنّ وجهات التصدير الأولى في هذه الفترة، هي الصين بـ 5 مليارات و600 مليون دولار، والعراق بـ 3 مليارات و500 مليون دولار، والإمارات بمليارين و300 مليون دولار، وتركيا بمليارين و200 مليون دولار، والهند بــ 845 مليون دولار.

وفي السياق عينه، قال رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إنّ الهند استثمرت ما مجموعه 25 مليون دولار في ميناء تشابهار حتى الآن.

وفي شهر نيسان/أبريل فقط، صدّرت إيران نحو 88 طن من البضائع إلى عدد من الدول الأفريقية تقدر بـ31.4 مليون دولار.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر في حزيران/يونيو، نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.2% في عام 2023، وهو ما سيكون أعلى من معدل ​​النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام، على الرغم من استمرار العقوبات.