سقف إنتاج النفط الخام الایرانی بلغ مستویات ما قبل العقوبات

وقال دانشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحن ننشط بصورة مكثفة في 5 محافظات وأقل نشاطا في محافظتين اخريين.

وصرح المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنفط الجنوب: أن هذه الشركة مسؤولة عن إنتاج النفط لتغذية مصافي البلاد باستثناء حالة واحدة.

وفي إشارة إلى ان 75% من صادرات البلاد يتم تامينها في هذه المنطقة، قال دانشي: توفير هذه الكمية من الصادرات يتم من 5 محافظات.

واكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية لنفط الجنوب أن سقف الإنتاج عاد الآن إلى ما كان عليه قبل العقوبات، وقال: بشرى سارة؛ الخزانات فارغة ويتم بيع كل الإنتاج.

وأضاف: ايصال الإنتاج الى 3 ملايين و270 ألف برميل يوميا خلال السنوات الخمس القادمة هو أحد أهدافنا.