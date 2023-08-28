رئیس الجمهوریة یرعى مراسم تدشین المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي

ووصل رئيس الجمهورية، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوب البلاد من أجل تدشين عمليات إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي وسيجتمع خلال هذه الزيارة مع مدراء وخبراء صناعة النفط.

یذکر أنه اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية "محسن خجستة مهر"، ان مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي (في الخليج الفارسي) باعتباره احد اهم واكثر المشاريع الاستراتيجية النفطية في ايران، حقق ثماره في عهد الحكومة الثالثة عشرة .

وقال ان عملية الانتاج من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي ستبدا قريبا.

واضاف : ان مراحل تطوير هذه المرحلة اُنجزت بفضل جهود المختصين في شركة النفط الوطنية وجميع المقاولين والعمال والموظفين الايرانيين.

وبحسب هذا المسؤول، سيتم بتدشين المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، انتاج ما يبلغ 56 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومليون طن غاز الايثان، وانتاج مليون طن سنويا من الغاز المسال.