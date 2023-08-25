وزیر الإقتصاد الأرمیني: سنزور جزیرة کیش الإیرانیة قریبا

وقال كاروبيان اليوم الجمعة على هامش تفقده لجناح منظمة منطقة كيش الحرة في معرض "إيران اينفست" للمناطق الحرة في إيروان بأرمينيا: إن الظروف الجغرافية لجزيرة كيش لديها إمكانات خاصة لزيادة التبادلات التجارية، ويمكن لهذه الجزيرة أن تكون عاملا للتنمية والعلاقات الاقتصادية.

وتابع: تعرفنا في هذا المعرض على المعالم السياحية في كيش، ويجب أن أعترف بأنني أصبحت مهتمًا جدًا بزيارة عائلية إلى كيش.

وفي إشارة إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اقتصاد المنطقة، قال وزير الاقتصاد الأرميني: سنسعى بالتأكيد إلى استخدام الحزم الاستثمارية المقدمة لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي مع إيران.