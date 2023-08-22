معرف الأخبار : ۱۳۹۰۲۰۷
وزیر النفط الایراني: سنرفع انتاجنا من النفط الى 3.4 ملیون برمیل
أعلن وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، ان الطاقة الانتاجية في ايران تبلغ حاليا 3.8 مليون برميل في اليوم الواحد، ولكن من حيث الاداء ننتج يوميا 3.2 مليون برميل، وبالطبع فإن زملاءنا وعدوا بإيصال الانتاج الى 3.4 مليون برميل خلال الشهر القادم.
وفي حديثه خلال لقائه مع اعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الايراني، أشار جواد أوجي الى بعض التحديات التي تواجه وزارة النفط في الحكومة الحالية، وقال: من هذه الموضوعات الاساسية موضوع الانتاج والاستثمارات. فعندما تسلمنا هذه الوزارة لم يكن انتاجنا اكثر من 2 مليون برميل في اليوم.