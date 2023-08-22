وزیر النفط الایراني: سنرفع انتاجنا من النفط الى 3.4 ملیون برمیل

وفي حديثه خلال لقائه مع اعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الايراني، أشار جواد أوجي الى بعض التحديات التي تواجه وزارة النفط في الحكومة الحالية، وقال: من هذه الموضوعات الاساسية موضوع الانتاج والاستثمارات. فعندما تسلمنا هذه الوزارة لم يكن انتاجنا اكثر من 2 مليون برميل في اليوم.