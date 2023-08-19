وزیر الاقتصاد : تاسیس "مصرف أوفشور" الایراني لاول مرة

وفي تصريح له خلال برنامج متلفز اليوم السبت، لفت "خاندوزي" الى صدور الموافقة بشان تاسيس "مصرف أوفشور"، وقال ان "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الايرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".

واضاف، ان "استقطاب رؤوس الاموال الخارجية يشكل احد الاولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".

واعتبر وزير الاقتصاد، انه بفضل اداء الحكومة الايرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7 في المائة لدى قطاع الاستثمارات الاجنبية داخل الاقتصاد الايراني.

كما نوه بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية، مصرحا ان "كل رجل اعمال اجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 الف دولار نقدا او غير ذلك، سيمنح تاشيرة اقامة على مدى 5 اعوام، او اكثر لاصحاب رؤوس الاموال التي تزيد استثماراتهم عن هذا المبلغ".