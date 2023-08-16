وزیر النفط الإیراني یرد علی الإشاعات حول إرتفاع سعر البنزین

وقال اوجي في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء عن الإشاعات حول ارتفاع سعر البنزين: لقد نفيت زيادة سعر البنزين عدة مرات ، وشركة التكرير والتوزيع كررت هذا النفي عدة مرات ايضا.

وأوضح أوجي: يجب أن يشعر المواطنون بالاطمئنان بأنه لن تكون هناك زيادة في سعر البنزين، والحكومة ليست لديها مثل هذه الخطة ، لذلك ينبغي على المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات.

وقال وزير النفط: لقد خفضنا عدد بطاقات الوقود في المحطات حتى يتمكن مواطنونا من استخدام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بالوقود.

وأضاف: في البداية ، استخدم 17٪ من المواطنين البطاقات الشخصية للوقود، واليوم أكثر من 70٪ يستخدمون هذه البطاقات. إنه التزام قانوني بأن السيارات يجب أن تزود بالوقود من خلال بطاقات الوقود الخاصة بها.

وصرح وزير النفط: لا مشكلة لدينا في التزويد بالبنزين ولا داعي للقلق.

وفي جانب اخر من تصريحه قال: ان وزارة النفط كانت قد وعدت من قبل ، بلدية طهران ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة بالتعاون لدعم إنتاج واستيراد السيارات الكهربائية والهجينة، ولحسن الحظ ، اليوم أيدينا مفتوحة للاستثمار في هذا الحقل.

وقال اوجي: وزارة النفط تدعم انتاج السيارات الهجينة والكهربائية، وسنساعد المستثمرين الذين يستثمرون في إنتاج مثل هذه السيارات.