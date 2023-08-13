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خانه | اقتصاد

صادرات ایران من النفط تجاوزت 1.4 ملیون برمیل یومیا

أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية " داوود منظور " أن صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية من النفط قد تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميا .

صادرات ایران من النفط تجاوزت 1.4 ملیون برمیل یومیا

وتابع المسؤول الذي كان يتحدث أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي لدى دفاعه عن مشروع القانون العاجل لإصلاح الميزانية العامة للعام الحالي المقدم من قبل الحكومة خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس اليوم الأحد قائلا: ان الحكومة الحالية تعمل على استخدام الزيادة المستحصلة من تصدير النفط الزائد عن ١.٤ مليون برميل في اكمال البنى التحتية في شتى ارجاء ايران الاسلامية.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية في كلمته هذه أن ميزانية هذا العام سوف تساعد على تنمية البنى التحتية وتحسين مجالات السلامة والتعليم ووضع المتقاعدين.

 

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من مليون النفط برميل يوميا

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