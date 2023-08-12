کوریا الجنوبیة افرجت عن کافة الارصدة الایرانیة المجمدة في بنوکها

اعلن حاكم البنك المركزي الايراني "محمد رضا فرزين"، الافراج عن جميع الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ موضحا انه سيتم استخدام هذه الاصول لشراء السلع التي لم يشملها الحظر.

وكتب "فرزين"، في صفحته الشخصية عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت : انني اهنئ فريق دبلوماسية النقد الاجنبي على نجاحه في الافراج عن الاصول الايرانية، ولا شك فإن ما حصل يفوق التكهنات الراهنة، وسيتواصل هذا المسار قطعا.

واوضح حاكم البنك المركزي الايراني : تجدر الاشارة هنا، بانه للاسف تم خلال السنوات الاخيرة من العقد الماضي، ايداع ما يقارب الـ 7 مليارات دولار من ارصدة ايران الاجنبية بما يعادله من عملة "وون" الكورية الجنوبية في مصارف هذا البلد، وذلك من دون احتساب الارباح المترتبة على هذه المبالغ.

واضاف، انه بسبب تراجع عملة كوريا الجنوبية (وون) مقابل الدولار الامريكي خلال الفترة ذاتها، فقد حُسم نحو مليار دولار من قيمة الاصول الايرانية المحتجزة في هذا البلد.

كما صرح المسؤول الاقتصادي الايراني : لكن بعد المتابعات الفنية والدبلوماسية الناجعة، تم الافراج عن جميع ارصدة النقد الاجنبي الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مع احتساب تكاليف التحويلات من عملة الـ "وون" الى عملة "اليورو" والموافقة على تسديدها من قبل دولة ثالثة.

وبناء على ذلك، توقع "فرزين"، انه سيتم قريبا ايداع جميع هذه الاصول باستخدام اليورو في حسابات 6 مصارف ايرانية لدى قطر، على ان يتم استخدامها في اطار المدفوعات المصرفية لشراء البضائع التي لم يشملها الحظر؛ والاحتفاظ بالفائض منها في حسابات بنكية مع احتساب الارباح المترتبة عليها.

وختم حاكم المصرف المركزي الايراني، متطلعا الى الحصول على ارصدة النقد الاجنبي الايرانية المحتجزة في بلدان اخرى قريبا، لتأتي ثمارها على صعيد الاسواق وقطاع التجارة في ايران.

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