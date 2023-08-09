محافظ البنک المرکزي: أنباء سارة قریبا بشأن الأرصدة الایرانیة المجمدة

قال محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين ان المحادثات حول الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج قد وصلت الى النتيجة المطلوبة وان أثرها سيظهر في السوق قريبا.

واضاف فرزين في مؤتمر صحفي عقده برفقة وزير الاقتصاد الايراني وكذلك رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، اليوم الاربعاء ان الحكومة تتابع العمل الدبلوماسي ضمن اطار "دبلوماسية العملات" ، ونحن لدينا طلب مالي من عدة دول وقمنا بالتفاوض مع جميع هذه الدول واذا لم نتوصل الى حل فسنضطر لتقديم شكوى ضدهم.

لكنه اردف قائلا " ان هناك انباء سارة بشأن العملات الصعبة وسترون تأثيرها قريبا".

كما اشار فرزين ان حجم التجارة الخارجية لايران خلال عام قد اقترب من 200 مليار دولار وهذا رقم كبير، و اضاف بأن قيمة الصادرات الايرانية قد تخطت قيمة الورادات الان بمقدار 22 مليار دولار وان الصادرات غير النفطية ايضا قد وصلت الى 42 مليار دولار.

endNewsMessage1