طاقة إنتاج النفط في إیران تقترب من 3.5 ملایین برمیل یومیاً

اعلن رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية "محسن خجستة مهر" ان حجم انتاج النفط في ايران والذي كان في بداية عهد الحكومة الحالية (قبل عامين) 2/2 مليون برميل يوميا ، سيقترب في شهر سبتمبر القادم من 3/5 مليون برميل في اليوم.

وقال خجستة مهر في تصريحات له اليوم الاربعاء ان إنتاج النفط في ايران سيزداد بمقدار 150 الف برميل يوميا في غضون اسبوع من الان ، كما انه سيزداد بمقدار 100 الف برميل آخر في اواخر شهر سبتمبر القادم ليقترب من 3/5 مليون برميل يوميا.

كما اضاف خجستة مهر ان النصف الثاني من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس الماضي) سيشهد ابرام اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلين مشتركين بين ايران والدول الأخرى.

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