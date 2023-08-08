ایران ستزود باکستان بالمزید من الکهرباء

واتخذ القرار عبر لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية الباكستاني اسحاق دار.

ولدى باكستان التي هي بحاجة الى الطاقة، اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من ايران لتزويد مناطقها الحدودية خاصة من أجل مشاريع التنمية المدعومة من الصين في ميناء جوادر.

وجاء الاقتراح بشراء المزيد من الكهرباء من طهران بعد ايام من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى إسلام اباد.

ولم تذكر وزارة المالية الباكستانية تفاصيل حول حجم أو شروط وأحكام عمليات الشراء الجديدة .