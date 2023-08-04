قیمة التبادل التجاری بین ایران وباکستان تجاوزت میلیاري دولار

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان قيمة التبادل التجاري مع باكستان تجاوزت المليارين وثلاثمئة مليون دولار معتبرا ان هذا دليل على حيوية اقتصاد البلدين ، كما دعا الى تعزيز التعاون بين طهران واسلام اباد.

واضاف في حديث بعد ظهر اليوم الجمعة في جلسة بمدينة كراتشي الباكستانية حول الفرص الاقتصادية والاستثمار ، ان ايران تولي أهمية كبيرة للجارة المسلمة باكستان التي تمتد حدودها مع ايران مسافة 900 كم اضافة الى المشتركات الدينية والتاريخية والثقافية.

واشار عبداللهيان في الجلسة التي حضرها جمع من التجار ورجال الاعمال الباكستانيين ، الى ان السنوات الاخيرة شهدت اجراءات مهمة لتنمية العلاقات بين ايران وباكستان خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي منوها الى اقامة منطقتين تجاريتين على الحدود بين البلدين وتوقيع اتفاقية لانشاء ست مناطق اخرى.

وذكر ان ايران وباكستان تتمتعان بموقع استراتيجي يؤهلهما للتعاون المشترك على الصعيد الاقليمي والعالمي.

واعتبر عبداللهيان الموقع الجغرافي لمرفأي جابهار (في إيران) وجوادر (في باكستان) كقدرات أخرى يمكن استثمارها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي بين البلدين.

وأوضح: اقتصاديا إيران وباكستان يكملان بعضهما البعض، على سبيل المثال، يمكن لباكستان توفير احتياجات إيران في القطاع الزراعي، ويمكن لإيران تغطية احتياجات باكستان من الطاقة.

وأضاف وزير الخارجية: لهذا السبب ، قامت حكومة إيران بتوسيع خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني إلى حدود باكستان، كما زادت صادرات إيران من الكهرباء إلى باكستان.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي من خلال زيادة التعاون بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وباكستان.

endNewsMessage1