ایران تستعد لزیادة حجم الترانزیت من روسیا إلی 700 بالمائة

أعلن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الايرانية "ميعاد صالحي"، أن حجم ترانزیت البضائع من روسیا سجل ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة وأضاف نحن على استعداد لزيادة هذا الحجم إلى 700 بالمائة.

وقال صالحي خلال الاجتماع مع النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية، سيرجي بافلوف : نحن نتعاون مع روسيا لبدء خط سكة حديد "رشت- آستارا" ونقترح استخدام السعة المتاحة في خط سكة حديد سرخس لنقل البضائع حتى إطلاق وتدشین خط سكة حديد رشت-آستارا.

وقال: يجب أن يتم ترانزیت البضائع عبر إيران في أقصر وقت ممكن وأي تأخير سيجعل الطريق البحري أكثر فائدة من طريق السكك الحديدية و علینا أن نتعاون مع روسيا لتقليل التكلفة والوقت لعبور البضائع.

من جانبه قال سيرجي بافلوف في الإجتماع إن حجم ترانزیت البضائع بنسبة 70 بالمائة صغير وقلیل في تفاعلاتنا ونتوقع أن يسجل هذا الحجم من الترانزيت ارتفاعا بنسبة 700 بالمائة.

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