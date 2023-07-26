إیران تحتل المرکز الثامن في انتاج الصلب بالعالم

احتلت ايران المرتبة الثامنة في انتاج الصلب في العالم بانتاج 16 مليون و 100 ألف طن في النصف الأول من عام 2023.

وأعلنت الرابطة العالمية للصلب أن إيران انتجت 16 مليونا و 100 ألف طن من الصلب الخام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ( 2023) لتسجل نموا بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفقد اصبحت ايران ثامن أكبر منتج للصلب في هذه الفترة مع نمو إنتاجها.

وانخفض اجمالي إنتاج الصلب العالمي في هذه الفترة بنسبة 1/1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وفيما يلي ترتيب الدول في انتاج الصلب بالعالم خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري حسب تقریر الرابطة العالمية للصلب:

: 1-الصين: 535 مليونا و 600 الف طن.

2-الهند :67 مليونا و 900 الف طن.

3-اليابان : 43 مليونا و 800 الف طن.

4-اميركا: 39 مليونا و 900 الف طن.

5-روسيا: 37 مليونا و 500 الف طن.

6-كوريا الجنوبية: 33 مليونا و 700 الف طن.

7-المانيا: 18 مليونا و 500 الف طن.

8- ايران: 16 مليونا و 100 ألف طن.

9-البرازيل: 16 مليون طن.

10-تركيا: 15 مليون و 900 ألف طن.

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