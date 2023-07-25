زیادة صادرات ایران إلى أرمینیا غضون الشهور الـ3 الماضیة

أعلن المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة التابعة لصناعة التعدين الإيرانية "روح الله لطيفي" أن صادرات البلاد إلى أرمينيا نمت بنسبة 38.4 بالمئة، خلال فصل الربيع من العام الإيراني الحالي(ينتهي في 20 اذار 2024).

وبالتزامن مع زيارة وزير خارجية أرمينيا إلى إيران، قال لطيفي: إن حجم التبادل التجاري الايراني مع أرمينيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الإيرانية الجديدة بلغ أكثر من 335 ألف طن وبقيمة 101 مليون و747 الف دولار لیسجل نموا بنسبة 70 بالمائة في الوزن و 38.4 في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتهج سياسة تطوير العلاقات الشاملة مع جيرانها بنظرة الاحترام المتبادل، والحفاظ على وحدة الأراضي والمصالح المشتركة بحيث يمكن تقييم تطوير العلاقات الاقتصادية مع أرمينيا في هذا السياق.

وتابع قائلا، إن أرمينيا هي بوابة إيران إلى أوروبا الشرقية،و الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يبلغ عدد سكانه 184 مليون نسمة وسوق بقيمة 500 مليار دولار.

وقال: بالطبع كان تطوير العلاقات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) مثل جمهورية أذربيجان دائمًا على جدول أعمال الحكومة الثالثة عشرة في إطار سياسة الجوار والتقارب والتعددية وتطوير الأسواق الإقليمية والدولية ، وتم ازدهار التجارة مع هذا البلد وفي نفس الوقت مع بلدان آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

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