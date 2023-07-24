المرکزي الإیراني یعلن عن مقدار أصول البنوک الإیرانیة لعام 2022

أفاد البنك المركزي في إيران بأن أصول البنوك الإيرانية وصلت إلى 15 تريليون و393 مليار تومان بزيادة قدرها 4 تريليون و350 مليار تومان.

وجاء في التقرير الجديد للبنك المركزي الإيراني الذي نشرته وكالة تسنيم للأنباء، أن إجمالي أصول البنوك الإيرانية في نهاية عام 1401 الإيراني (المنقضي في 20 مارس 2023) وصل إلى أكثر من 15 تريليون و393 مليار تومان، أي ما يقارب 2.5 ضعف سيولة البلاد بأكملها.

وبلغت السيولة الإيرانية نهاية العام الماضي نحو 6 تريليون و337 مليار تومان.

وبحسب هذا التقرير، فإن أصول البنوك الإيرانية في نهاية عام 2021 تجاوزت الـ 11 تريليون تومان، ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 39.5٪ في عام واحد، بما يعادل 4 تريليون و350 مليار تومان، أي أكثر من ثلثي السيولة.

وخلال هذه الأثناء، أكد البنك المركزي الإيراني على انخفاض السيولة بنسبة 13.8% خلال الـ 21 شهرًا الماضية.

وبلغ حجم السيولة في أغسطس 2013 نحو 640 تريليون تومان، وفي نهاية سبتمبر 2021 وصل هذا الرقم إلى 4 تريلون و68 مليار تومان. كما بلغ حجم القاعدة النقدية من 96.3 تريليون تومان في أغسطس 2013 إلى 519 تريليون تومان في نهاية سبتمبر 2021.

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