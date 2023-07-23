روسیا تسجل أدنى تضخم بأسعار الغذاء في أوروبا

بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء في روسيا خلال يونيو 0.08%، مسجلا أدنى مستوى في أوروبا، التي بلغ التضخم في بعض دولها 30%.

وسجل أعلى مستوى لتضخم أسعار الغذاء في هنغاريا، حيث انخفض للمرة الأولى منذ 10 أشهر إلى أقل من 30% وبلغ 29.3%.

كما ظلت معدلات نمو الأسعار السنوية فوق 20% في صربيا.

وتشمل المراكز الخمسة الأولى من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أيضا إستونيا (19.5%) وسلوفاكيا (18.9%) ورومانيا (17.9%).

وتم تسجيل معدلات نمو الأسعار السنوية أقل من 10% في يونيو، باستثناء روسيا، في خمس دول أخرى، وهي بيلاروس (3.6%) ، وسويسرا (5.1%)، والبرتغال (8.6%)، والدنمارك (8.8%) وفنلندا (9.2%).

وقد تم إجراء الدراسة على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية في 40 دولة أوروبية، حتى منتصف يوليو عن بيانات شهر يونيو.

ويأخذ مؤشر تضخم الغذاء في الحسبان التغيرات في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

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