بلدیة طهران تعتزم بناء محطة کبرى للطاقة الشمسیة

هذا ما اعلنته مديرة قسم البيئة والتنمية المستدامة في بلدية طهران "حليا حسيني" التي اوضحت بان هذه المحطات الصغيرة تنتج الان 1024 كيلوواط من الطاقة الكهربائية وان العمل سيستمر لبناء المحطات الصغيرة المماثلة في مختلف مناطق العاصمة الايرانية خلال العام الحالي لانتاج ميغاواط آخر من الكهرباء بهذه الطريقة، لكنها اضافت بان البلدية تعتزم انشاء محطة كبيرة ايضا من هذا النوع وانها باشرت بالتفاوض مع المؤسسات التي تملك اراض واسعة في داخل طهران لانشاء مثل هذه المحطة، كما يجري البحث الان عن جهة تستثمر في هذا المجال وتحقق ارباحا من خلال بيع الطاقة الكهربائية المنتجة.

واضافت حسيني ان من المحتمل اقامة هذه المحطة في منطقة جنوب طهران ذات السهول والاراضي الشاسعة.