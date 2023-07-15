وکالة الطاقة الدولیة: إیران أنتجت أکثر من 3 ملایین برمیل من النفط یومیًا في یونیو

وافادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري في يوليو أن إيران أنتجت 3 مليون و10 الاف برميل يوميًا في يونيو حزيران ، وهو ما لم يتغير عن مايو ايار.

وتظهر إحصائيات هذا التقرير أن إنتاج نفط أوبك بلغ 28.7 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران وهي نفس الكمية في مايو.

ويبلغ إنتاج النفط السعودي 9.98 مليون برميل ، وإنتاج النفط الروسي 9.45 مليون برميل في اليوم.

وبحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية ، أنتجت مجموعة "أوبك +" 42.62 مليون برميل من النفط يوميًا في يونيو ، والتي كانت 43.59 مليون برميل يوميًا الشهر الذي سبقه .

كما تم الإعلان عن إنتاج أعضاء "أوبك +" ، الذين هم في اتفاقية خفض الإنتاج ، في يونيو عند 37.03 مليون برميل يوميًا.

في غضون ذلك ، أعلنت منظمة أوبك ، الخميس ، في أحدث تقرير نقلاً عن مصادر ثانوية ، أن إنتاج إيران النفطي في يونيو 2023 بلغ 2754 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر يونيو 2023 أي بزيادة تصل الى 56 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر الذي سبقه .

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