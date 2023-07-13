وزیر الاقتصادي الایراني الى الصین لحضور اجتماع اللجنة المشترکة بین البلدین

توجه وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "احسان خاندوزي" اليوم الخميس، الى العاصمة الصينية بكين، لرعاية اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين مع الجانب الصيني.

علما، ان زيارة وزير الاقتصاد الايراني الى بكين اليوم، جاءت بعد اسبوع من زيارة وزيرة الخزانة الامريكية "جانيت يلين" لهذا البلد.

وافادت العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والشؤون المالية الايرانية، ان خاندوزي غادر البلاد متجها الى الصين من اجل تنظيم اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

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