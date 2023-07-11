مسؤول إیراني ینفي قطع صادرات الغاز للعراق

وقال محمدرضا جولايي إن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء، حيث أثرت هذه المسألة على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد.

ونفى جولايي قطع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، وقال: بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، تم انخفاض صادرات الغاز إلى العراق بحوالي 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً مقارنة بمتوسط ​​الشهر السابق.

وأكد مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن متوسط ​​صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب هذا الشهر.

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