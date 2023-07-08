مسؤول : زیادة انتاج الخام الایراني بواقع 10 الاف برمیل في الیوم

اعلن المدير التنفيذي لشركة نفط الجرف القاري الايرانية "علي رضا مهدي زادة"، انه بعد انشاء المنصتين A20 و A21 في حقل "ابوذر" (جنوبي البلاد)، فإن حجم انتاج الخام الايراني سيسجل زيادة لنحو 10 الاف برميل يوميا، في النصف الثاني من العام الجاري (1402 هـ، حسب التقويم الفارسي – بدا في 21 اذار 2023).

واشار "مهدي زادة"، في تصريح له اليوم السبت على هامش تفقده عمليات انشاء المنصتين النفطيتين A20 و A21، الى انجاز 85 بالمائة من هذا المشروع الوطني؛ على ان يتم الانتهاء من الاجزاء المتبقية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع المدير التنفيذي بشركة نفط الجرف القاري، انه مع الانتهاء من عمليات انشاء المنصتين النفطيتين A20 و A21 في حقل ابوذر الجنوبي، سيزداد حجم انتاج الخام في هذا الحقل بنسبة 10 الاف برميل يوميا.

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